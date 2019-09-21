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Директор ГБР сделал заявление о неожиданной находке в его кабинете: фото

суббота, 21 сентября 2019, 21:57
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В субботу, 21 сентября, в кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы обнаружили аппаратуру для прослушивания.

Об этом он сообщает в своей Telegram-канале.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - заявил директор ГБР.

Он отметил, что интересных сведений о нем на записях быть не может, но "о состоянии производств, которые мы осуждали со следователями, - да, в том числе резонансных".

На месте работают следственно-оперативная группа, в частности, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Как сообщал "Апостроф", 17 августа в кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской было найдено прослушивающее устройство.

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