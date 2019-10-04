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В Кабмине посчитали, сколько стоит счастье украинцев: названа огромная сумма

пятница, 04 октября 2019, 18:12
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Украинскому бюджету не хватает дополнительно около 150 млрд гривен доходов (6,1 млрд долларов), чтобы обеспечить улучшение жизни украинцев.

Об этом заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе презентации проекта программы работы Кабинета министров в Верховной Раде.

Он также отметил, что источников поступления в бюджет такой суммы у правительства пока нет.

" Чтобы прямо сейчас обеспечить наших граждан достойным уровнем дохода, надо было бы потратить примерно 140-150 млрд грн. Эти деньги невозможно сразу найти в бюджете", - заметил премьер.

Также Гончарук добавил, что больше 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности, имея заработки ниже прожиточного минимума. По словам премьера, в Кабмине будут работать над тем, чтобы повысить уровень жизни граждан "в течение следующих пяти лет".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети подсчитали сколько дней нужно работать украинцу со средним для страны заработком, чтобы купить новый iPhone.

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