Есть ли у Зеленского формула освобождения Крыма: появилось видео с ответом президента

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл секрет, существует ли формула деоккупации аннексированного Россией Крыма, аналогичная "формуле Штайнмайера", которая должна посодействовать деоккупации Донбасса.

Соответствующее видео с ответом президента опубликовало издание "Крым.Реалии" в Twitter.

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что Украина, к сожалению, сама не справится. Необходима помощь наших международных партнеров, должна быть еще более мощная армия", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, если у него и команды какая-то формула деоккупации полуострова.

Есть ли формула возвращения аннексированного Крыма?



Об этом нам эксклюзивно рассказал президент Зеленский



Что думаете? pic.twitter.com/c4Gr1e7yDg — Крым.Реалии (@krymrealii) October 9, 2019

"Армия у нас есть. Вы только ее не развалите. А нынешняя дипломатия как раз - никакая, мягко говоря", "При всем моем отношении, тут он правильно сказал. Формулы действительно нет и единственный выход - санкции против РФ и укрепление экономики и армии Украины. Воевать с РФ никто не будет, а украинская армия не настолько сильна чтобы утопить оккупантов в море. Пока что..." – комментируют слова Зеленского в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НАТО рассказали о своей позиции по "формуле Штайнмайера", которая должна помочь урегулировать военный конфликт на Донбассе.