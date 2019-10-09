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Возможен новый поворот: в ГБР сделали важное заявление по делу Пашинского

среда, 09 октября 2019, 15:36
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Дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского могут переквалифицировать, поскольку потерпевший не был признан таковым более двух лет.

Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Труба отметил, что с момента совершения преступления в ГПУ производство было закрыто дважды, таким образом дело фактически не расследовалось.

"Все это время человек, который был ранен, не был признан потерпевшим, не был привлечен к проведению следственных экспериментов. Уголовное производство пытались закрыть", - заявил директор ГБР.

Также руководитель бюро рассказал о ходе расследования по указанному делу. Он похвалил следователей, которые работали на месте преступления и отметил, что ГБР имеет достаточно доказательств для судебного разбирательства.

"Начали с допросов. Не исключаем, что будет изменена квалификация, следователи ГБР на время расследования должны установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат оружие, выходя из автомобиля. Этому факту должна быть дана юридическая квалификация… Следователи и прокуроры сработали профессионально, и вероятно именно поэтому уголовное производство у них забрали и отдали в Генпрокуратуру ", - указал он.

Труба добавил, что экс-нардепу, как и любому подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений должна быть избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Киеве избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года.

Депутат возвращался домой на авто по дороге и едва не врезался в припаркованный автомобиль. Он вышел поговорить с водителем, в результате чего произошел конфликт со стрельбой со стороны Пашинского.

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