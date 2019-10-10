Идеальных людей нет: Зеленский четко ответил на вопрос про увольнение Богдана

Во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять главу Офиса президента Андрея Богдана "по желанию кого-то", сославшись на то, что "нет идеальных людей".

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Нам надо понять по какому принципу мы увольняем людей. Или из-за его свободного времени, как он его проводит или за его профессиональные качества", - отметил он.

По его словам, право Богдана проводить свое свободное время так, как он хочет.

"Мне надо профессионалы их не хватает. Богдану самому тяжело ведь на него идет давление по Коломойскому, что он якобы его "человек". Нет идеальных людей в моей команде, но они профи. Это моя команда если они не нарушают закона, и они профи, то я их не буду увольнять по желанию кого-то", - добавил Зеленский.

Подробнее о пресс-марафоне, читайте в материале "Апострофа": Рекордный пресс-марафон Зеленского: онлайн видео трансляция общения с журналистами.