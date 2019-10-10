RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
07:15
Хэллоуин-2019: 10 креативных блюд и закусок к празднику
05:23
На выставке в Китае показали военный вертолет, похожий на НЛО: опубликованы фото

10 октября

20:18
Модные тренды осени: 10 белых вещей, без которых не обойтись
20:15
Соединило небо с землей: очевидцы засняли в пустыне на видео гигантское торнадо
18:56
На "Танці з зірками" вернется легенда паркета: мастеру вот-вот исполнится 90
18:30
Украинская певица выпустила страстный клип с судьей шоу Танці з зірками-2019
18:20
Трамп ловко отреагировал на слова Зеленского про скандальный разговор
18:06
В продажу поступят "кроссовки Иисуса" со святой водой в подошве: их цена впечатлит вас больше дизайна
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рекордный пресс-марафон Зеленского: онлайн видео трансляция общения с журналистами

четверг, 10 октября 2019, 19:14
переглянути новину українською

В Киеве в четверг, 10 сентября, продолжается пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча главы государства с журналистами началась в 10-ть утра и, как говорится в сообщении пресс-службы президента, продлится весь день.

Журналисты, подавшие заявки на участие в марафоне, были разделены на группы до 10 человек. Каждой из этих групп предоставлено 30 минут для общения с президентом.

В перерыве пресс-марафона Зеленский сообщил журналистам, что готов к еще восьми часам общения, хотя может и подустать.


Вторая часть:

Тем временем в соцсетях критически реагируют на поверхностные ответы главы государства на вопросы журналистов.

Как раньше сообщал "Апостроф", в сети неоднозначно восприняли идею с местом проведения пресс-марафона, посчитав такое отношение к журналистам свидетельством продолжения войны ОПУ против СМИ.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Телеканал "112" оставили без цифровой лицензии: можно ли сейчас его смотреть

Новые старые лица: кого назначили главой Нацполиции и помощниками Авакова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: