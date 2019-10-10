Как и кому будут продавать: Зеленский рассказал о рынке земли в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона, который проходит в Киеве в четверг, 10 октября.

По словам президента, стране нужен новый закон о рынке сельскохозяйственных земель.

"Я нашел время и встретился со многими фермерами, я их услышал, "красные линии" увидели... Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду", - сказал в разговоре с журналистами Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что считает нужным в течение определенного времени продавать сельскохозяйственную землю в Украине исключительно украинским гражданам.

По его словам, украинский собственник также должен иметь льготы, если будет работать на этой земле.

"Потом уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле", - подчеркнул Зеленский, добавив, что уже существуют проблемы с теми иностранными компаниями, которые арендуют украинскую землю.

Как раньше сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе споров с "ПриватБанком" он будет защищать интересы государства.