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Пресс-секретарь Зеленского попала в новый скандал с журналистами: момент попал на видео

пятница, 11 октября 2019, 17:11
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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель попала в новый скандал с рукоприкладством по отношению к журналистам, помимо случая с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко.

На этот раз жертвой пресс-секретаря стала журналистка "Апострофа" Юлия Забелина, которая на своей странице опубликовала видео инцидента.

На ролике видно, как Забелина подходит к Владимиру Зеленскому, чтобы, по всей видимости, лично задать вопрос, но тут же появляется Мендель, которая старается увести журналистку от президента, беря ее под локоть.

Как сообщал "Апостроф", Мендель не впервые отличается скандальным поведением с журналистами. В частности, ранее Юлия Мендель оттягивала журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера от Владимира Зеленского, препятствуя ему задать вопрос президенту.

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