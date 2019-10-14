Шоковая терапия: Зеленский выступил перед бойцами ООС с сильной речью, видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в День защитника Украины произнес пламенную речь во время поездки в зону военного конфликта на Донбассе.

Соответствующее видео с выступлением Зеленского опубликовал в Facebook Офис президента.

"Оглядываясь назад, мы все понимаем, были времена, когда мы всей страной жили слишком беспечно. Ошибочно ощущали себя в безопасности. А такое явление как война казалось нам очень-очень далеким", - сказал он.

По его словам, нашему государству пришлось заплатить слишком дорогую цену.

"Потерять часть территорий и самое главное потерять тысячи наших людей, тысячи героев, тысячи украинцев. Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе, строчки жутких новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была действительно шоковая терапия", - добавил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский удивил тем, что озвучил странную причину войны на Донбассе.