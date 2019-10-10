Зеленский назвал странную "причину" начала войны на Донбассе: видео

Во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении первоначальных причин военного конфликта на Донбассе.

Свое мнение он озвучил, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"Вы помните, что по языковому вопросу начался Донбасс? Зачем сейчас в нашей стране, которую мы хотим объединить, подымаем за этим столом, за которым образно нечего есть, люди уезжают в другие страны, у нас идет война, люди сидят в окопах с разными языками, зачем мы поднимаем этот вопрос?" – сказал он, комментируя вопрос о том, что будет с законом о языке.

Напомним, что война в Украине началась с вторжения РФ в Крым и дальнейшей отправки своих военных и вооружения на Донбасс.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты посчитали, сколько денег команда Зеленского потратила на угощения для журналистов во время пресс-марафона.