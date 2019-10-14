Включили заднюю передачу: в ОПУ оправдались за Богдана

В Офисе президента решили оправдаться за якобы финансовое вознаграждение участников акции на Майдане 6 октября.

Об этом в спецефире hromadske заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк.

По его словам, своим постом в Facebook глава ОПУ Андрей Богдан не имел в виду, что все участники протеста получили деньги.

"Это был пост, в котором излагалась определенная переписка, где людей вроде бы собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят являются проплаченными. Это важно просто понимать - никто такого заявления не делал", - пояснил Костюк.

В сети тут же стали комментировать заявление заместителя Андрея Богдана, отметив, что платить всем необязательно, "можно некоторых втемную использовать".

Как сообщал "Апостроф", ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал скандальное заявление по финансированию участников акции в Киеве 6 октября.