Зеленский рассказал, чего ждет от Путина в связи с разведением сил на Донбассе: видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что желание установить мир на Донбассе должна демонстрировать не только украинская сторона, но и президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил во время общего брифинга с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом.

Отвечая на вопрос журналистов о разведении сил на Донбассе и возможной реакции Путина, президент Зеленский подтвердил, что неизменным условием, которое известно всем участникам Трехсторонней контактной группы, остается требование семидневной тишины.

"ОБСЕ должно сказать: семь дней не было выстрелов. Сегодня, как мне известно, уже два дня тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда можем говорить об отводе", - подчеркнул украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, ему трудно сказать, как будет вести себя в данной ситуации президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Мы будем ждать, что не только украинская сторона будет демонстрировать желание, чтобы наконец пришел мир и перестали убивать наших людей, украинцев. Такое желание должно быть с каждой стороны, и мы ждем именно этого", - утверждает он.

Как сообщал "Апостроф", раньше Зеленский раскрыл секрет, существует ли формула деоккупации аннексированного Россией Крыма, аналогичная "формуле Штайнмайера"