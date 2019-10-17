Выносят целыми мешками: сеть взбудоражило необычное видео из Рады

Известный украинский фотограф Ян Доброносов показал интересное видео, снятое в стенах Верховной Рады, которое не на шутку взбудоражило украинцев.

Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Когда у кого-то перерыв", - подписал ролик он, на котором можно увидеть, как работники парламента собирают в мешки использованную макулатуру. Судя по кадрам, его собирается довольно много.

В сети тут же стали комментировать кадры.

"Сколько бумаги выбрасывают", "Это от "Слуги народа". Ребята бабло отражают за вход в список)))" – комментируют пользователи увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали интересное видео из Верховной Рады с участием спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Также сеть взбудоражило видео с "очень занятыми" нардепами в Раде.