В Раде тайно и в турборежиме проголосовали за проект закона о земле

Комитету по аграрной политике Верховной Рады хватило десяти минут, чтобы принять решение относительно законопроекта № 2178-10 о продаже земли.

Об этом сообщил журналистам в парламенте народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко.

По его словам, заседание комитета состоялось в спешном порядке, раньше запланированного времени. О проведении этого заседания члены комитета были извещены смс.

"За 10 минут было принято решение [о рекомендации принять в первом чтении законопроект № 2178-10] без согласования с нами. Мы требуем не принимать такие чувствительные вопросы для украинского народа не публично и в закрытом режиме", — заявил Ивченко.

Народный депутат подчеркнул, что "это решение комитета — нелегитимное" и напомнил, что на его рассмотрении остается 10 альтернативных законопроектов по земле, по которым еще не было голосования, как этого требует процедура.

По словам Вадима Ивченко, оппозиция будет настаивать на проведении заседания комитета, как было предусмотрено раньше, в 14.30, чтобы продолжить публичное обсуждение всех законопроектов.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский высказался за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.