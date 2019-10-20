Глава Киевской ОГА уходит в отставку: первые подробности и документ

Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян заявил о своей отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - написал он в соцсети слова Андрея Чумака из произведения "Сад Гетсиманский".

Также Бно-Айриян опубликовал документ, где говорится о его отставке.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины объяснили громкое кадровое решение, вызвавшее волну обсуждения в социальных сетях, - увольнение государственного секретаря Артема Янчука и возложение выполнения его обязанностей на Инну Солодкую.