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Глава Киевской ОГА уходит в отставку: первые подробности и документ

воскресенье, 20 октября 2019, 12:38
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Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян заявил о своей отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - написал он в соцсети слова Андрея Чумака из произведения "Сад Гетсиманский".

Также Бно-Айриян опубликовал документ, где говорится о его отставке.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины объяснили громкое кадровое решение, вызвавшее волну обсуждения в социальных сетях, - увольнение государственного секретаря Артема Янчука и возложение выполнения его обязанностей на Инну Солодкую.

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