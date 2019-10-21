Зеленский проведет переговоры с Штайнмайером: названы место и дата

В среду, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Встреча Зеленского со Штайнмайером состоится в Токио, где президент Зеленский будет находиться с рабочим визитом с 21 по 24 октября. Президент Украины примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, а также встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики.

22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Также запланирован ряд двусторонних встреч Зеленского с лидерами зарубежных стран. Кроме федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, собеседником президента Украины станет президент Бразилии Жаир Болсонару.

Как раньше сообщал "Апостроф", президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей "формуле" не претендовал на полное разрешение ситуации на Донбассе.