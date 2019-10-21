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Зеленский прибыл с официальным визитом в Японию: онлайн трансляция

понедельник, 21 октября 2019, 06:45
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Фото: Facebook / Офис президента

В понедельник, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Японию, где примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Офис президента.

На обнародованных фото зафиксировано, как Зеленский с женой Еленой сходят с самолета, а японская сторона встречает их в аэропорту.

Как известно, визит Зеленского в Японию продлится до 24 октября, планируются встречи президента Украины с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента, членами парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями местного бизнеса.

Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч Зеленского с лидерами зарубежных стран.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Латвию. Примечательно, что по случаю его приезда движение по улицам Риги не было перекрыто.

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