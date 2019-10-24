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В "Слуге народа" выдали интересную идею о проверках на детекторе лжи

четверг, 24 октября 2019, 17:54
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский предложил главе своей фракции создать законопроект, который бы обязывал членов парламента проходить проверку на детекторе лжи раз в год.

Об этом сообщает УНН.

Он отметил, что нардепы, которые откажутся от такой ежегодной проверки, должны будут сдать мандаты. Таким образом, по мнению Дубинского, общество может сохранить контроль над действиями своих избранников в парламенте.

"Я бы написал законопроект, который бы обязывал депутатов в результате каждого года - год отработали, закончили сессию летом, на летние каникулы пошли и в обязательном порядке (пройти проверку – "Апостроф"). Если не проходишь полиграф - сдаешь мандат. В обязательном порядке 5 вопросов простых, зафиксировать их в законе, собственно, такой законопроект подать, чтобы это стало элементом постоянного контроля общества", - сказал Дубинский.

Следует отметить, что глава фракции Давид Арахамия предложение услышал, но конкретного ответа на него не дал.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за проверки "слуг народа" надетекторе лжи. Большинство шуток сосредоточены вокруг темы возможной замены полиграфа традиционными для криминала методами "установления истины".

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