От 8 до 12 лет с конфискацией: в "Слуге народа" разгорается громкий скандал

Фракцию "Слуги народа" не перестают сотрясать скандалы и внутренние дрязги. В этот раз парламентариев, которые являются членами финансового комитета, подозревают в коррупции и взяточничестве из-за нежелания поддержать законопроект, отменяющий коррупционную схему, заложенную в процедуру оценки стоимости жилья. Депутатов обвиняют в том, что часть из них получила по 30 тысяч долларов за отказ от голосования. По итогам скандала президент Владимир Зеленский предложил депутатам "Слуги народа" пройти проверку на детекторе лжи. А Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) даже открыла производство из-за возможной коррупции нардепов. В деталях скандала разбирался "Апостроф".

Весь сыр бор начался после заседания парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, состоявшегося 18 октября. На нем часть депутатов из "Слуги народа" (в комитете большинство депутатов из этой фракции) отказалась поддержать законопроект №2047-д (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости), который отменял коррупционные схемы в процедуре оценки стоимости жилья. Этот законопроект, в частности, ликвидирует электронные площадки-посредники между оценщиками и электронной базой Фонда государственного имущества. То есть он давал возможность для прямой связи с базой ФГИ без всякого посредничества. Такие площадки-посредники ранее многие активисты и журналисты-расследователи связывали с одиозным нардепом Антоном Яценко, членом депутатской группы "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

О деятельности посредников, несущих за собой коррупционные риски, неоднократно говорили в СМИ. В 2018 году программа "Наши гроши" показала, что фирмы-посредники только за первый месяц своей работы заработали 23 млн гривен. В поддержку законопроекта, отменяющего такую схему, на комитете высказалось только пять народных депутатов от "Слуги народа". Это и породило разговоры о том, что депутатам предложили взятку за то, чтобы они не поддерживали документ.

В итоге, 11 депутатов-слуг не поддержали законопроект: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

"Проголосовало всего пять депутатов в его поддержку, включая депутатов от "Голоса" и меня. Это плохой знак. Потому что это касается отмены площадок, которые ничего кроме пересылки данных не делают. Я конечно не являюсь следственным органом и не могу оценивать действия своих коллег. Единственное, что могу сказать - если все-таки будет поддержан законопроект, то это позволит отменить коррупционную схему, в которой фирмы-посредники за каждую операцию получают до 1800 гривен", - комментирует "Апострофу" член комитета и один из авторов альтернативного законопроекта Ярослав Железняк.

В адрес части народных депутатов прозвучали обвинения, что они за отказ от голосования получили порядка 30 тысяч долларов. В частности, экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что за свое голосование депутаты могли получить такую сумму от заинтересованной стороны. Это же рассказал "Апострофу" и один из депутатов, знакомых с ситуацией.

"Ходили и предлагали до 30 тысяч долларов за неучастие в голосовании, или просто чтобы заблокировали принятие этого документа. Причем, это уже не первый случай", - комментирует один из собеседников "Апострофа".

Дабы разобраться с ситуацией, Владимир Зеленский инициировал проведение проверки на детекторе лжи всех депутатов "Слуги народа", которые являются членами комитета.

Владимир Зеленский инициировал проведение проверки на детекторе лжи всех депутатов-членов комитета, входящих в «Слугу народа» Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", — написал Зеленский в Facebook.

Антикоррупционные органы уже отреагировали на случившееся. На официальной странице САП в Facebook появилось сообщение, что уже зарегистрировано производство по факту получения неправомерной выгоды отдельными народными депутатами. Речь идет как раз о депутатах, которые являются членами данного комитета. Сведения по этому делу уже внесены в Единый реестр досудебных расследований, а рассматривать его будут по статье о коррупции должностных лиц в особо крупных размерах. Депутатам может грозить от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Глава фракции Давид Арахамия, которого во фракции назвали одним из главных инициаторов проведения проверки на полиграфе, сказал "Апострофу", что пока все депутаты, опрошенные руководством фракции, готовы пройти проверку на детекторе лжи. Правда, конкретных сроков он назвать не смог, ссылаясь, что "нужно продумать логистику", поскольку подобная процедура требует учитывать ряд организационных моментов.

Часть депутатов, обвиненных в коррупции, решила не ждать централизованной проверки и инициировала этот процесс сама. Например, нардеп Александр Дубинский прошел проверку в прямом эфире (23 октября в 20:00). Он также призвал пройти полиграф и сотрудников Офиса президента, и ряд депутатов, пишущих сомнительные законопроекты. К нему также решил присоединиться и Давид Арахамия, который пройдет проверку на полиграфе в Кабинет министров (24 октября в 16:00).

Также проверку инициировала Ольга Василевская-Смаглюк.

"На завтра пригласила известного и независимого полиграфолога в Комитет, где пройду полиграф сама и предоставлю кабинет, оборудование и специалиста всем желающим народным депутатам-фигурантам скандала. Все мои подписчики смогут посмотреть на этот процесс онлайн. Заказывайте поп-корн", - написала она в Facebook.

Также депутат высказала свою версию событий и объяснила, почему воздержалась от поддержки законопроекта.

"Первые два проекта имеют коррупционную составляющую. Документ Фролова (нардеп от "Слуги народа", - "Апостроф") лоббирует оценщиков. Проект Качуры (нардеп от "Слуги народа", - "Апостроф") - лоббирует Яценко. Третий документ нардепа от "Голоса" Железняка (тот самый законопроект 2047-д, - "Апостроф") - не решает проблем с площадками, не гарантирует, что ФГИ в короткие сроки разработает качественное ПО", - прокомментировала Василевская-Смаглюк.

Стоит отметить, что ситуация с полиграфом, обвинениями в коррупции, взаимными обвинениями членов фракции лишний раз показывает, что монолитности и единства в партии Зеленского не было и нет. Чтобы разобраться с частью проблем, руководство фракции решило созвать своих депутатов на заседание в понедельник, 28 октября, где среди прочих насущных вопросов, в "Слуге народа" обещают обсудить и эту проблему. На вопрос о том, будет ли подниматься разговор об исключении кого-либо из фракции, в "Слуге народа" ответили "Апострофу", что пока таких вопросов в повестке дня не стоит.