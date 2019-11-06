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Зеленский отправился в Харьков с важным визитом: онлайн трансляция

среда, 06 ноября 2019, 11:37
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Фото: Facebook

В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины на своей странице в Facebook.

"В Харькове глава государства ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева". Кроме того, Президент примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным Telegram-канала “Легитимный", Харьковскую ОГА возглавит народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Кучер, которого называют "человеком Авакова".

"Против этого назначения будут идти протесты в Харькове. Их уже готовят оппоненты, хотят повторить одесский опыт (как было с Андреем Андрейчиковым). Аваков будет пытаться их пресекать", - сказано в сообщении со ссылкой на источники в МВД.

Как сообщал "Апостроф", руководитель американской юридической фирмы "Asters" Эндрю Роман Мак назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

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