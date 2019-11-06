Засветился в деле о рюкзаках Авакова: что известно о новом главе Харьковской ОГА

В среду, 6 ноября во время визита в Харьков президента Владимира Зеленского был представлен новый председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, он сменил на посту Юлию Светличную.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на совещании по проблемным вопросам предприятий "Укроборонпрома" президент обратился к Кучеру и спросил, как он в качестве нового главы ОГА сможет решить проблемы на оборонных заводах.

Алексею Кучеру 34 года, он имеет два высших образования – Харьковского педагогического университета и Национального юридического университета.

Ранее работал в прокуратуре, был адвокатом по уголовному праву. На выборах в Верховную Раду представлял партию "Слуга народа" и победил на 179 округе.

О Кучере известно также, что именно он работал адвокатом по делу о рюкзаках сына главы МВД Арсена Авакова. Он защищал представителя фирмы-победителя на поставку рюкзаков, который позже признался в мошенничестве.

В прессе нового главу Харьковской ОГА связывали с окружением экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

Как сообщал "Апостроф", ранее новым председателем Тернопольской ОГА назначили Игоря Сопеля - 1 ноября местным чиновникам его представил президент Украины Владимир Зеленский.