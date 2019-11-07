RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

12:27
Подружки: Елена Кравец очаровала сеть снимком со старшей дочерью
12:06
Парень жаловался на зуд в ухе, но никак не ожидал найти там семейство тараканов
11:43
Звезду Голливуда "воскресят" в новом фильме через 64 года после смерти: идея понравилась не всем
11:15
Сегодня родится наш маленький Сережа: Бабкин забавно поздравил себя с днем рождения
10:56
Худшее, что со мной было: Леди Гага впервые рассказала о проблемах с психикой после изнасилования
10:05
Назван самый стильный мужчина Украины 2019 года: фото красавца
09:53
20 самых дорогих вещей знаменитостей, когда-либо проданных на аукционе: фото
07:00
Легкие панкейки на молоке: простой рецепт на завтрак

6 ноября

19:08
Пропагандистов Кремля поставили на место в Страсбурге, показав карикатуру Charlie Hebdo: фото и видео
19:02
Женщина подумала, что нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех
19:00
Горы и солнечные пляжи Греции: сколько стоит отдых у моря в декабре 2019
18:07
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев: что известно о ее состоянии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Проект закона об игровом бизнесе продвигают партнеры букмекера "Пари-Матч" - СМИ

четверг, 07 ноября 2019, 11:23
переглянути новину українською

Проект закона "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" (№2285) играет на руку исключительно российским оператором игрового рынка и паре украинских компаний, которые тесно связаны с российскими.

Об этом пишет издание "Дело".

"С украинской стороны лоббистом и официальным спикером этого проекта является Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа". Он одним из первых начал готовить общественное мнение к тому, что запрет на игорный бизнес ни к чему не привел, поэтому легализация – прямой путь к пополнению бюджета. С этим трудно не согласиться. Другое дело, что этот законопроект написан таким образом, что если бы в нем было написано, что все привилегии и преференции должна получить компания, название которой начинается на слово "пари", а заканчивается на слово "матч", то это было бы и честно, и точно", - сообщает издание.

Авторы отмечают, что Арахамия имеет давние дружеские отношения с гендиректором букмекерской компании "Пари-Матч" Сергеем Портновым.

"Пари-Матч" на 49% принадлежит российскому бизнесмену Юрию Красовскому, который владеет присутствующей в Украине "Лигой ставок".

Еще один россиянин по имени Борис Баум представлял проект 2285 на заседании комитета Рады, при этом, по его словам, он говорил от имени президента Зеленского. В то же время Бауму принадлежит Первая национальная лотерея России.

Согласно результатам расследования СМИ, сам текст законопроекта, подготовленный менее чем за два месяца, был написан не Кабмином, а юридической фирмой, которая давно обслуживает "Пари-Матч", и принадлежит Андрею Астахову.

По мнению журналистов, преференции в случае принятия этого закона получат украино-российские Пари-Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet и Лига Ставок, но европейские и мировые операторы в Украину не придут.

Ранее бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская и журналист Юрий Николов проанализировали этот законопроект и пришли к выводу, что его писали несколько бизнес-группировок.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: