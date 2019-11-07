Проект закона об игровом бизнесе продвигают партнеры букмекера "Пари-Матч" - СМИ

Проект закона "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" (№2285) играет на руку исключительно российским оператором игрового рынка и паре украинских компаний, которые тесно связаны с российскими.

Об этом пишет издание "Дело".

"С украинской стороны лоббистом и официальным спикером этого проекта является Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа". Он одним из первых начал готовить общественное мнение к тому, что запрет на игорный бизнес ни к чему не привел, поэтому легализация – прямой путь к пополнению бюджета. С этим трудно не согласиться. Другое дело, что этот законопроект написан таким образом, что если бы в нем было написано, что все привилегии и преференции должна получить компания, название которой начинается на слово "пари", а заканчивается на слово "матч", то это было бы и честно, и точно", - сообщает издание.

Авторы отмечают, что Арахамия имеет давние дружеские отношения с гендиректором букмекерской компании "Пари-Матч" Сергеем Портновым.

"Пари-Матч" на 49% принадлежит российскому бизнесмену Юрию Красовскому, который владеет присутствующей в Украине "Лигой ставок".

Еще один россиянин по имени Борис Баум представлял проект 2285 на заседании комитета Рады, при этом, по его словам, он говорил от имени президента Зеленского. В то же время Бауму принадлежит Первая национальная лотерея России.

Согласно результатам расследования СМИ, сам текст законопроекта, подготовленный менее чем за два месяца, был написан не Кабмином, а юридической фирмой, которая давно обслуживает "Пари-Матч", и принадлежит Андрею Астахову.

По мнению журналистов, преференции в случае принятия этого закона получат украино-российские Пари-Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet и Лига Ставок, но европейские и мировые операторы в Украину не придут.

Ранее бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская и журналист Юрий Николов проанализировали этот законопроект и пришли к выводу, что его писали несколько бизнес-группировок.