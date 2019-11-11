20 квартир, 17 авто и не только: у нардепа от "Слуги народа" нашли "добра" на десятки людей

У бывшего журналиста и народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского обнаружили большие владения: автомобили и недвижимость.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом.

Журналисты провели расследование и выяснили, что Дубинский является владельцем 24 квартир, 70 соток земли, двух домов и 17 автомобилей. Отмечается, что часть имущества записано на мать нардепа - Аллу Березовскую, а часть принадлежит его супруге - Лесе Цибко.

За последние 5 лет он приобрел 10 авто, 7 из которых - Mercedes. Также среди покупок машины марки Porsche Carrera 2006 года и Honda S2000 2009 года.

По данным журналистов, Дубинский часто пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска, который записан на его маму. Кроме того, в этот автопарк входит Mercedes-Benz G 55, Mercedes E55 и Maserati Coupe Cambiocorsa.

Есть у нардепа и недвижимость: две квартиры в элитном доме возле Fairmont Grand Hotel на Почтовой площади в Киеве, квартира в элитной новостройке "Французский квартал" в Печерском районе столицы, одна квартира в микрорайоне Теремки, дом в Соломенском районе и 6 земельных участков под Киевом в Хотове.

Кроме того, еще 7 квартир находятся в собственности жены нардепа – Леси Цибко. По данным журналистов, мать Дубинского за 4 года купила 19 объектов недвижимости, общей стоимостью 1 миллиона долларов.

"Это угроза. Прежде всего, для него. Человек на 20 квартир "коммуналку" не тянет. Представляете, если их через 4 года депутатства станет 200?", – сказал ведущий программы Денис Бигус.

Как сообщал "Апостроф", народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко обвинили во владении незадекларированной виллой в заповедной зоне Киеве на Трухановом острове: сам нардеп владение отрицает и заявляет, что арендует дом.