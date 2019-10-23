У "слуги народа" Ткаченко нашли виллу в заповедной зоне Киева: видео

Народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко обвинили во владении незадекларированной виллой в заповедной зоне Киеве на Трухановом острове: сам нардеп владение отрицает и заявляет, что арендует дом.

О якобы незадекларированной вилле сообщил активист Ярослав Бондаренко.

Он опубликовал на своем Youtube канале соответствующее видео, в котором показал виллу с воздуха. В пояснении к видео отмечается: "У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко незадекларированная вилла найдена в заповедной зоне Киева. Экс-директор холдинга 1+1, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом острове".

В комментарии изданию "Цензор.НЕТ" Ткаченко заявил, что только арендует дом и занимается на Трухановом острове спортом.

"Заявление, что дом принадлежит мне и не задекларирован - полная чушь и домыслы. Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой сняли на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае", – говорит Ткаченко.

Тем не менее, издание "Судебный репортер" обратилось с письменным заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно обвинений Ткаченко во внесении недостоверных данных в электронную декларацию. Журналисты отмечаю, что субъект декларирования обязан отчитаться обо всех объектах недвижимости, которыми он владеет или которые арендует.

"Изложенная журналистом информация свидетельствует о наличии всех признаков уголовного преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации", – говорится в заявлении.

Как ранее сообщал "Апостроф", некоторых нардепов от "Слуги народа" заподозрили в получении взяток из-за голосования на заседании комитета Верховной Рады по финансам и налогам.