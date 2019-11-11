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Госбюджет, рынок земли и янтарь: стало известно, чем планирует заняться Рада

понедельник, 11 ноября 2019, 13:45
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На пленарной неделе с 12 по 15 ноября украинский парламент планирует завершить процедуру принятия госбюджета-2020, рассмотреть законопроекты о добыче янтаря, демонополизации "Укрспирта" и открытия рынка земли.

Об этом сообщил член фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии для СМИ.

Он отметил, что народных депутатов ожидает тяжелая работа в парламенте до середины ноября.

"У нас много исторических законопроектов стоит одновременно на недели - и бюджет... и легализация янтаря, демонополизация "Укрспирта", земельная реформа. Каждый вопрос сам по себе мог бы занять пару недель. Мы хотим четыре таких больших вопроса рассмотреть на одной неделе. Будет трудно, жарко, будет много интриг, скандалов, расследований", - сказал Арахамия.

В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что голосование за проект бюджета-2020 ожидается 14 ноября. Он обратился к Комитету по вопросам бюджета, чтобы тот проанализировал, были ли учтены выводы Рады в поданном правительством проекте бюджета.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были обнародованы веселые фотографии со съезда президентской партии "Слуга народа", который прошел в Киеве 10 ноября.

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