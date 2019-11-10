Много селфи и веселый "Юзик": эксклюзивные фото съезда "Слуги народа" в Киеве

Обнародованы веселые фотографии со съезда президентской партии "Слуга народа", который проходит в Киеве 10 ноября.

Снимки сделал корреспондент "Апострофа".

На мероприятии политики не только решали поставленные задачи, а и немного отдыхали. Народные депутаты не устали фотографироваться и делать селфи. На кадрах можно заметить веселого Юрия Корявченкова по кличке "Юзика", Сергея Сивохо, Николая Тищенко и других ранее медийных личностей.

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Напомним, на съезде президентской партии "Слуга народа" также была принята отставка главы политсилы Дмитрия Разумкова, его должность занял Александр Корниенко. Также обсуждалось участие в выборах ОТГ.

Подробнее о съезде президентской партии читайте в материале "Апострофа": "Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой.