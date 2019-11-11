Зеленский внезапно уволил с важной должности нардепа, подравшегося с Ляшко: подробности

В понедельник, 11 ноября, на сайте главы государства появился указ президента Владимира Зеленского об увольнении Андрея Геруса, который ранее подрался в аэропорту с политиком Олегом Ляшко, с должности представителя президента Украины в Кабинете министров.

Соответствующий указ №838/2019 был опубликован в открытом доступе.

"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в документе.

Другим указом №839/2019 на эту должность был назначен Алексей Перевезенцев.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - отмечается в указе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети прокатилась волна гнева после того, как председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина не может отказаться от российской электроэнергии.