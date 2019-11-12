В "вечернем" платье и с iPhone: сеть взбудоражило интересное фото из Рады

В сети появилось свежее фото народного депутата из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой из зала парламента, оно вызвало повышенный интерес пользователей.

Снимок народной избранницы опубликовало сообщество "Баба и кот" в Facebook.

Так, у нардепа в руках был обнаружен iPhoneпоследней марки, стоимость которого превышает 40 тысяч гривен, о чем написали администраторы.

"Диджитализация на марше. Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева уже с новым айфоном 11 Max pro, который можно купить со скидкой по 40 999 грн", - заметили авторы публикации.

При этом пользователей сети также смутил наряд депутата – она была в белом "вечернем" платье, которое больше подходило для свадьбы или торжественного мероприятия. Также отдельные комментаторы намекнули на возможное хирургическое вмешательство на лице Аллахвердиевой.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты заметили в зале Верховной Рады народного депутата Ирину Аллахвердиеву с сумочкой Gucci, стоимость которой превышает общую сумму в 10 минимальных украинских зарплат.