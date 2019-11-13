Через 20 минут - взрыв: в Киеве устроили "атаку" против Рады

В среду, 13 ноября, во время голосования в первом чтении скандального законопроекта о рынке земли поступило сообщение о минировании здания по улице Грушевского 5, где находится Верховная Рада.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Instagram.

"В Киеве заминировали Верховную Раду! Печерский р-н. в 15.15 ч. на "102" позвонил неизвестный мужчина с номера мобильного телефона, и сообщил, что по ул. Грушевского, 5, Верховная Рада Украины заминирована, через 20 минут будет взрыв",- сказано в сообщении.

На место события отправилась следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.

Как сообщал "Апостроф", эмоциональный призыв народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева во время обсуждения ряда земельных законопроектов в Верховной Раде "попрощаться с коммунистическим наследием" вызвал бурную реакцию в соцсетях.