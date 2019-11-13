Медведчук раскошелился на дорогущий Rolex: эксклюзивное фото

В среду, 13 ноября, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук явился в зал Верховной Рады с часами стоимость 26 500 долларов (около 650 тысяч гривен).

Фотографию депутата украинского парламента с дорогими часами опубликовал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, на руке у оппозиционного политика Медведчука в зале парламента в ходе его беседы с коллегой по партии Натальей Королевской были замечены часы Rolex Daytona Cosmograph стоимостью 155 минимальных зарплат в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук и пришел в Верховную Раду с дорогими часами стоимостью около 34 тысяч долларов (более 845 тысяч гривен).