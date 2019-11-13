RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

18:43
Самые избалованные собаки Британии: повар рассказал о меню королевских корги
18:36
Украинские военные получат новые боевые судна: названы сроки
18:14
Звезда "Квартала 95" рассказала о семейной традиции, которую они с мужем подсмотрели у многодетной пары
18:03
Напал на женщину возле кладбища: под Черниговом поймали опасного насильника, фото
17:43
Disney предупредили об устаревших стереотипах в своих классических мультфильмах
17:28
Модель не знала о беременности все девять месяцев и одним утром семью ждал настоящий сюрприз
17:02
Потап получил именную табличку на "аллее звезд" в Киеве: фото
16:51
Украинские военные официально получили катера Island: опубликованы фото церемонии
16:43
В Киеве водитель грузовика раздавил женщину и хотел сбежать: видео смертельного ДТП
16:36
НАТО испачкает штаны: Коломойский отличился заявлением о непобедимости войск Путина
16:21
Marvel трогательно почтили память Стэна Ли в годовщину его смерти: фото
16:01
Ждать ли снега на Новый год: синоптики дали детальный прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Медведчук раскошелился на дорогущий Rolex: эксклюзивное фото

среда, 13 ноября 2019, 18:31
переглянути новину українською

В среду, 13 ноября, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук явился в зал Верховной Рады с часами стоимость 26 500 долларов (около 650 тысяч гривен).

Фотографию депутата украинского парламента с дорогими часами опубликовал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, на руке у оппозиционного политика Медведчука в зале парламента в ходе его беседы с коллегой по партии Натальей Королевской были замечены часы Rolex Daytona Cosmograph стоимостью 155 минимальных зарплат в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук и пришел в Верховную Раду с дорогими часами стоимостью около 34 тысяч долларов (более 845 тысяч гривен).

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: