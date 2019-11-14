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Скандал с задержанием мужа "слуги народа": ГПУ дала подробное пояснение

четверг, 14 ноября 2019, 17:47
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Стали известны скандальные подробности задержания супруга народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход, ранее утверждавшей, что ее мужа задержали из-за того, что она, якобы, отказалась голосовать за скандальный земельный закон.

Ими пресс-служба прокуратуры поделилась на своей официальной странице в Facebook.

"В четверг, 14 ноября, Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах", - рассказали в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре уточнили, что 9 августа 2018 года мужчину уже задерживали на территории Киевской области.

"В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал "Апостроф", раньше народный депутат из фракции "Слуга народа" Анна Скороход расстроилась и расплакалась из-за игнорирования ее правок в законопроект.

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