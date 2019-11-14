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Задержали мужа: в Раде разгорелся скандал из-за голосования по рынку земли, видео

четверг, 14 ноября 2019, 13:58
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход утверждает, что ее мужа задержали из-за того, что она отказалась голосовать за скандальный земельный закон.

Такое заявление Скороход сделала во время выступления с трибуны Верховной Рады в четверг, 14 ноября.

"Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько, моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале", – заявила нардеп от фракции "Слуга народа".

Скороход упомянула, в частности, свой отказ голосовать за земельную реформу как одну из причин задержания мужа. По ее словам, решение о задержании основывается на запросе РФ от 2017 года. "До этого не было вопросов. И тут идет задержание моего мужа. Я обращаюсь к президенту, ГБР с просьбой остановить давление", – сказала она в своем выступлении.


В свою очередь, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что партия к заявлениям Скороход не имеет никакого отношения, а сама депутат предлагала парламентариям деньги.

"Мы как политическая партия не имеем к этому отношения. Нам нечего сказать, потому что мы не знаем, в чем дело. То, что госпожа Скороход обращалась к нардепам и предлагала денежную материальную помощь, - это факт", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", раньше народный депутат из фракции "Слуга народа" Анна Скороход расстроилась и расплакалась из-за игнорирования ее правок в законопроект.

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