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ЦИК приняла решение по депутатству Вятровича: опубликовано фото

четверг, 14 ноября 2019, 19:59
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Новым депутатом в Верховной Раде вместо досрочно прекратившей полномочия народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко по решению Центральной избирательной комиссии станет бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Об этом сам Вятрович сообщил на своей странице в Facebook.

"Есть решение ЦИК о признании Вятровича В.М. избранным народным депутатом", - говорится в подписи к снимку, на котором Вятрович сфотографирован со свидетельством депутата.

Напомним, после отставки Луценко следующей в парламент по списку "Европейской солидарности" должна была зайти Наталья Бойко, однако она идет работать советником к премьер-министру Алексею Гончаруку, а за ней в списке значится именно Вятрович.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обсуждали поток матов от одиозного "слуги народа" в адрес Вятровича из-за его прохождения в Раду.

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