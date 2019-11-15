Зеленский принял решение по закону о перевозке детей

В пятницу, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым обозначил меру ответственности за нарушение норм перевозки детей.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф", - говорится в документе.

В частности, водителю предстоит оплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен - прим. ред.) в случае нарушения правил впервые, и штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен - прим. ред.) в случае повторного нарушения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве наглого нарушителя ПДД настигла моментальная "карма". Судя по опубликованным кадрам с места событий, нарушитель, видимо, не увидел автомобиль полицейских и думал, что ему сойдет с рук грубое нарушение правил.