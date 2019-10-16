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В Киеве наглого нарушителя ПДД настигла моментальная "карма": забавное видео

среда, 16 октября 2019, 12:37
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В Киеве нарушитель правил дорожного движения поплатился за свое поведение на дороге и моментально был наказан.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook, водитель легкового автомобиля решил объехать пробку по пешеходной зоне, в то время как на проезжей части находился автомобиль полиции.

Судя по опубликованным кадрам с места событий, нарушитель, видимо, не увидел автомобиль полицейских и думал, что ему сойдет с рук грубое нарушение правил.

Но не тут то было. Полицейские моментально включили сирену и маячки после чего отправились догонять нарушителя.

Напомним, что в Кропивницком произошла поучительная история с двумя школьниками, которые хотели разгромить один из ситилайтов в центре города.

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