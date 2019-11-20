ОПУ попал в скандал из-за слитых в сеть разговоров главы ГБР: что и с кем обсуждал Труба

В сети появилась запись переговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в кабинете, которые доказывают, что Офис президента Украины влияет на расследование резонансных дел.

Об этом сообщается на канале "Трубу прорвало" в Telegram, там была опубликована аудиозапись.

Так, в своем кабинете Роман Труба обсуждал с главой ОПУ Андреем Богданом вызов на допрос в бюро пятого президента Петра Порошенко. По мнению журналистов, это может говорить о том, что расследование против экс-президента Богдан контролирует лично. Также глава ГБР признался, что "возил к Зеленскому" проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Помимо этого, из записи известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПУ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ во время визита миссии МВФ в Киев.

Также на аудио есть фрагмент, где директор НАБУ Артем Сытник по телефону сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в записях разговоров в кабинете судьи Вовка, и еще один – как владелец компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой расследование о закупках для ВСУ, чтобы избежать скандала.

Как сообщал "Апостроф", 15 ноября Верховная Рада приняла решение о перезапуске Государственного бюро расследований, первым шагом для которого стало увольнение директора ГБР Романа Трубы. Завершение исполнения проекта и увольнение Трубы ожидается в декабре.