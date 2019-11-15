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Рада уволила главу Госбюро расследований: но есть важный нюанс

пятница, 15 ноября 2019, 20:43
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В пятницу, 15 ноября, Верховная Рада приняла решение о перезапуске Государственного бюро расследований, первым шагом для которого стало увольнение директора ГБР Романа Трубу.

Об этом можно судить исходя из голосования по одной из правок на сайте Верховной Рады.

В частности, после принятия законопроекта Государственное бюро расследований станет не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственным правоохранительным органом.

Также будет отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей будут прекращены досрочно.

Рассмотрение законопроекта должно продолжиться в начале декабря.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 5 ноября, сотрудники ГБР проводили обыски в Ужгородском горсовете, расследуя дело о коррупционных правонарушениях при распределении земель.

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