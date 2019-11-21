RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
16:32
Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона
16:15
Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хотели "навести порядок": в партии Зеленского странно оправдались за скандал с "Юзиком"

четверг, 21 ноября 2019, 13:43
переглянути новину українською

Во фракции "Слуга народа" не увидели признаков уголовного правонарушения в слитой аудиозаписи с участием народного депутата Юрия Корявченкова, который договаривался о "крыше" с правоохранителями для бизнеса с металлолом в Кривом Роге.

Об этом заявил на брифинге в Киеве глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что вероятно, в записи речь идет о том, что депутат хотел "навести порядок" в родном городе президента Владимира Зеленского. По его мнению, там процветает наркомания, нелегальный игорный бизнес и торговля металлоломом.

"Я слышал, что люди приехали в родной город к президенту. Это нардепы из разных округов, они не связаны между собой. Говорят, что там наркоманы, нелегальная игруха, металлолом. Они хотят навести в этом месте порядок. Это мое видение", – заявил Арахамия.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как актер студии "Квартал 95" по прозвищу "Юзик", который раздавал билеты на "Квартал" коллегам, стал героем искрометных фотожаб.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: