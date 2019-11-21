Хотели "навести порядок": в партии Зеленского странно оправдались за скандал с "Юзиком"

Во фракции "Слуга народа" не увидели признаков уголовного правонарушения в слитой аудиозаписи с участием народного депутата Юрия Корявченкова, который договаривался о "крыше" с правоохранителями для бизнеса с металлолом в Кривом Роге.

Об этом заявил на брифинге в Киеве глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что вероятно, в записи речь идет о том, что депутат хотел "навести порядок" в родном городе президента Владимира Зеленского. По его мнению, там процветает наркомания, нелегальный игорный бизнес и торговля металлоломом.

"Я слышал, что люди приехали в родной город к президенту. Это нардепы из разных округов, они не связаны между собой. Говорят, что там наркоманы, нелегальная игруха, металлолом. Они хотят навести в этом месте порядок. Это мое видение", – заявил Арахамия.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как актер студии "Квартал 95" по прозвищу "Юзик", который раздавал билеты на "Квартал" коллегам, стал героем искрометных фотожаб.