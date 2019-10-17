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Гадаю и делаю ставки: нардеп "Юзик" стал героем фотожаб из-за необычного занятия в Раде

четверг, 17 октября 2019, 22:55
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Фото: Анастасия Приходько/Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как актер студии "Квартал 95" по прозвищу "Юзик", раздающий билеты на "Квартал" другим нардепам, стал героем искрометных фотожаб.

Их опубликовала известная певица Анастасия Приходько в Facebook.

"А потом вы мне говорите, а что тут плохого? По этому запад и ржет над нами, и вообще перестали к нам уважительно относиться!" – написала она.

На одной из них можно увидеть Корявченкова, который раздет билеты, а под фото подпись: "Почему без кассового аппарата?"

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нардеп Юрий Корявченков взял себе в помощницы супругу Татьяну.

Также соцсети повеселило фото "Юзика" на тренинге нардепов в Трускавце.

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