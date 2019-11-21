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Зеленский провел перестановки в СБУ: у Баканова теперь новый заместитель

четверг, 21 ноября 2019, 20:03
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В четверг, 21 ноября, президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины: им стал бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Сергей Андрущенко.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента.

Сергей Андрущенко первым указом был уволен со своей предыдущей должности и был назначен заместителем главы СБУ Ивана Баканова.

Кроме того, президент также уволил Александра Бондарчука с позиции начальника управления СБУ во Львовской области, а Юрия Гончарова – с должности начальника управления СБУ в Черниговской области.

Гончаров при этом был назначен начальником управления СБУ во Львовской области.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева, который оскандалился из-за бесплатного фестиваля с участием "Квартала 95", с должности первого заместителя главы СБУ.

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