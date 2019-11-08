Зеленский уволил из СБУ скандального любителя "Квартала 95" и нашел ему замену

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева, который оскандалился из-за бесплатного фестиваля с участием "Квартала 95", с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины ", - говорится в указе №823/2019.

Следующим указом №827/2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который ранее занимал в этом ведомстве должность заместителя.

Владислав Бухарев находился на должности первого заместителя главы СБУ меньше двух месяцев

Ранее Бухарев неоднократно фигурировал в скандалах из-за своей неоднозначной биографии.

В частности, в свое время он был награжден медалью ФСБ РФ "За боевое содружество", что вызвало осудительную реакцию в соцсетях на его назначение одним из руководителей украинской спецслужбы.

Кроме того, раньше Бухарев отметился тем, что основал на своем округе во время выборов бесплатный фестиваль с выступлениями "Квартала 95".