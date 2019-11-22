Обыски в мэрии Одессы: в Генпрокуратуре раскрыли скандальные подробности

Обыски в здании Одесского городского совета в пятницу, 22 ноября, проводились в рамках трех уголовных производств, связанных с хищением денег чиновниками городского совета, коррупцией в Администрации морских портов и вымогательством денег и земли в курортном поселке Затока.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую правду.

"Чиновники, которые связаны с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности государственного предприятия сумму примерно на 54 миллионов гривен..." – отметил прокурор.

По словам Рябошапки, третья ситуация связана с вымогательством денег у одного из чиновников Затоковского поселкового совета.

"А также эта ситуация была связана с требованием выделения земли лицам, которые не имели на это права. К сожалению, в этой ситуации, к вымогательству был причастен один из прокуроров Генеральной прокуратуры", - добавил он.

Отметим, как оказалось, присвоение денег в Администрации морских портов происходило через договоры на поставку "определенной продукции", которая так и не была поставлена, и исполнение "фиктивных работ по реконструкции порта, которые так и не были проведены".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве проводили обыски в офисе бывшего депутата Киевского городского совета.