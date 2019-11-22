Силовики пришли с обысками в мэрию Одессы: фото и причина визита

В пятницу, 22 ноября, утром сотрудники Государственного бюро расследований с прокурорами и СБУ пришли в здание Одесского городского совета на Думской, 1, а также в здании Евромэрии, на Косовской 2, чтобы провести обыски.

Об этом рассказали местные СМИ.

Правоохранители начали изымать в финансовом и юридическом департаменте документы, журналисты утверждают, что они связаны с деятельностью КП "Теплоснабжение г. Одесса" и финансовой помощью, которую выделяли из бюджета города для предприятия. Отмечается, что за год оно получило около 1 млрд гривен из одесского бюджета.

Известно, что обыскивали кабинеты главы земельной комиссии города Олега Брындака, директора юридического департамента горсовета Инны Поповской, а также Светланы Бедреги - заместителя Одесского городского головы, директора департамента финансов горсовета.

Указано также, что расследование может быть связано и с погашением за счет городского бюджета долга в 200 млн грн предприятия перед банком "Надра".

Как сообщал "Апостроф", ранее на складах и одном из предприятий Государственного агентства резерва Украины сотрудники Госбюро расследований провели санкционированные судом обыски.