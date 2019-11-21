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Жесткое наказание за "дерибан" и бутылка для "Джокера": о чем заявил Арахамия на брифинге

В "Слуге народа" разгорелось немало скандалов

четверг, 21 ноября 2019, 15:55
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В "Слуге народа" разгорелось немало скандалов Фото: unian

В четверг, 21 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия провел брифинг, на котором сделал ряд громких заявлений, в частности, объяснился за скандалы с партией, которые уже всколыхнули общественность в Украине. "Апостроф" собрал главные тезисы.

"Юзик" ни при чем и "тр*х" за "дерибан"

Арахамия прокомментировал скандал вокруг слива в сеть скандальных переговоров "слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика") с полицией Кривого Рога, которые обсуждали денежные потоки и их "крышевание".

"Я слышал, что люди приехали в родной город к президенту. Это нардепы из разных округов, они не связаны между собой. Говорят, что там наркоманы, нелегальная игруха, металлолом. Они хотят навести в этом месте порядок. Это мое видение", - заявил он, отметив, что в этом не видит никакого преступления.

Кроме того, Арахамия призвал местных чиновников и нардепов, которые ездят в регионы, сообщать о давлении и "договорняках" со стороны центральной власти.

"Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: "Если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуй, звоните лично мне. Мы их тр*хнем как следует", - сказал политик.

По его словам, народные депутаты должны сообщать информацию о "договорняках" и писать запросы в правоохранительные органы.

"Слуга"-педофил и тайна "Джокера"

Арахамия заверил, что "слуга народа" Роман Иванисов, который якобы отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней, будет исключен из партии, если данный факт подтвердится. В то же время он не исключил, что распространенная информация может быть фейком.

"Представьте себе, как господин Иванисов себя чувствует, если это фейк. Его насильником обзывают. Если это фейк, это будет очень обидно", - отметил он.

Также политик уточнил, что общался с Иванисовым лично и тот заявил, что ему нужно время: якобы на нардепа сейчас идет атака, поскольку он занимается антикоррупционными делами по янтарю. Сейчас, по словам Арахамии, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть ни слова Иванисова, ни заявления тех, кто его обвиняет: нужно ждать результатов проверки. Это связано с тем, что дело 1996 года, его нет в электронных реестрах.

Не остался без внимания Арахамии и ажиотаж вокруг "сливов", которые устраивает "Джокер". Он отметил, что пранкеру известно даже гораздо больше, чем ему. "Не знаю, кто он, но я ему бутылку должен", - загадочно сказал нардеп.

"Битва" за Стефанчука

Арахамия рассказал, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук от "Слуги народа", попавший в скандал из-за того, что за государственный счет снимал квартиру у собственной тещи, решил вернуть все потраченные на аренду жилья деньги обратно.

"Господин Стефанчук – очень культурный, интеллигентный человек. Вот он человек, за которого я буду биться до последнего. Он, кстати, чтобы вам было понятно, все делал законно, там личная есть история. Но он написал заявление на имя главы Верховной Рады с просьбой разрешить ему вернуть обратно все средства", - сказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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