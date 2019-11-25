Зеленский принял решение по скандальному закону о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 31 октября закон о незаконном обогащении, который предусматривает конфискацию незаконных активов у чиновников и наказания за приобретение таких активов.

Об этом сообщили на официальной странице главы государства.

"Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Согласно этому документу Уголовный кодекс Украины будет дополнен новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение представителями власти активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Активами считаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), а также иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Этим же документом внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Это будет должно стать гарантией их беспристрастного рассмотрения.

О законопроекте, который вызвал множество споров среди народных депутатов "Слуги народа", читайте в материале "Апострофа": Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении