Зеленского могут пригласить на "парад Победы": раскрыты новые детали его встречи с Путиным

На встрече "нормандской четверки", которая запланирована на 9 декабря в Париже (Франция), президент РФ Владимир Путин может пригласить главу Украины Владимира Зеленского на торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

Как отметил источник издания, переговоры двух лидеров состоятся с высокой вероятностью.

Напомним, что главы Германии, России, Украины и Франции соберутся впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

По словам анонимного источника, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине, как это планируют Зеленский и Путин.

Отмечается, что на саммите примут документ, в котором будут обозначены шаги по дальнейшей деэскалации войны на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 26 ноября заявил, что Украина приложила все усилия для успешного проведения встречи в "нормандском формате".