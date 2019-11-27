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Задержан "крестный отец контрабанды", объявленный Зеленским в розыск

среда, 27 ноября 2019, 17:33
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Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называли "крестным отцом контрабанды", был задержан в здании Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук у себя на канале в Telegram.

Также он указал, что Альперин появился в прокуратуру добровольно.

"Только что Альперин добровольно явился в САП, и был задержан НАБУ!", - отметил он.

Издание "Украинские новости" подтвердило, что подозреваемого задержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Следует отметить, что ранее адвокат Альперина анонсировал, что он явится на допрос в прокуратуре 27 ноября.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вадим Альперин убежал от детективов НАБУ во время спецоперации, когда были задержаны 10 сотрудников таможни. Президент Владимир Зеленский публично попросил помощи в его поисках. До этого стало известно, что он предлагал сотрудникам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

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