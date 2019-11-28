RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

12:52
Нарушает Соглашение об ассоциации: нардеп рассказала о критических выводах Еврокомиссии по законопроекту 2233
12:50
Миллионы от официанта и загадочные фирмы: "Слуга народа" влипла в новый скандал
12:28
Осадчая и Горбунов показали свои римские каникулы и очаровали сеть: фото
11:58
"Воюют" с женщинами: в сети ажиотаж из-за обысков ГБР у известного волонтера
11:34
Государство вернет больше денег, договорившись с Бахматюком по делу VAB банка - Concorde Capital
11:24
Грозит протестами: эксперт указал на важный нюанс с переговорами Зеленского и Путина в Париже
11:12
Не считала себя привлекательной: Ксения Мишина показала, какой была в детстве
11:05
Если контракта не будет: в Украине детально объяснили, как будут изымать российский газ
10:35
Работы начнутся в следующем году: советник премьера Голик анонсировал постройку моста в Запорожье
10:25
Не дразнят, что у него нет отца: Тина Кароль рассказала о плюсах обучения сына за границей
10:10
Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе
09:59
Нардеп сделала громкое заявление о продаже округов и лоббистах в Раде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Грозит протестами: эксперт указал на важный нюанс с переговорами Зеленского и Путина в Париже

четверг, 28 ноября 2019, 11:24
переглянути новину українською

В случае неудачи на переговорах в "нормандском формате" 9 декабря президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемое падения рейтинга и гражданские протесты внутри страны.

Таким мнением политический аналитик Александр Кочетков поделился с "Апострофом".

Он отметил, что в данный момент глава государства уже "политически ослаблен", а стабильность внутри государства нарушена за счет ряда непопулярных шагов от него и окружения.

"Если встреча в Париже завершится явным дипломатическим поражением или, как говорят, "капитуляцией", то протесты будут. Тут даже инспирировать ничего особо не нужно. Общество в основной массе негативно воспримет попытки закрыть вопрос Донбасса исключительно за счет интересов Украины", - отметил эксперт.

Также аналитик уточнил, что политики из предыдущего руководства и "обиженные" командой Зеленского политические силы могут воспользоваться ситуацией и выступить катализаторами протестных акций.

"Старые элиты этим воспользуются. Специально создать революционную ситуацию в нашей стране невозможно, но раскрутить имеющееся социальное недовольство - вполне реально. Тем более, что соответствующий опыт и ресурсы у них имеются", - пояснил Кочетков.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители Кремля назвали новые условия, которые будут озвучены на саммите в "нормандском формате". По мнению украинских дипломатов, они являются недопустимыми для Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: