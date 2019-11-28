Грозит протестами: эксперт указал на важный нюанс с переговорами Зеленского и Путина в Париже

В случае неудачи на переговорах в "нормандском формате" 9 декабря президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемое падения рейтинга и гражданские протесты внутри страны.

Таким мнением политический аналитик Александр Кочетков поделился с "Апострофом".

Он отметил, что в данный момент глава государства уже "политически ослаблен", а стабильность внутри государства нарушена за счет ряда непопулярных шагов от него и окружения.

"Если встреча в Париже завершится явным дипломатическим поражением или, как говорят, "капитуляцией", то протесты будут. Тут даже инспирировать ничего особо не нужно. Общество в основной массе негативно воспримет попытки закрыть вопрос Донбасса исключительно за счет интересов Украины", - отметил эксперт.

Также аналитик уточнил, что политики из предыдущего руководства и "обиженные" командой Зеленского политические силы могут воспользоваться ситуацией и выступить катализаторами протестных акций.

"Старые элиты этим воспользуются. Специально создать революционную ситуацию в нашей стране невозможно, но раскрутить имеющееся социальное недовольство - вполне реально. Тем более, что соответствующий опыт и ресурсы у них имеются", - пояснил Кочетков.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители Кремля назвали новые условия, которые будут озвучены на саммите в "нормандском формате". По мнению украинских дипломатов, они являются недопустимыми для Украины.