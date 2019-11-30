RU  UA  EN

суббота, 30 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 ноября

10:16
Украинка получила корону на международном конкурсе красоты: фото победительницы
07:00
Зразы с капустой и картофелем за час - пошаговый рецепт и советы
04:27
Спасает помойка: в сети появилось показательное видео с фанаткой Путина
00:12
Сети повеселило торжественное открытие недостроенного стадиона в России: опубликовано видео

29 ноября

23:25
Теракт в Лондоне: появились новые данные о погибших
22:20
В Европе произошло второе за день уличное нападение с ножом: опубликованы фото
19:32
Признали терактом: новые подробности о кровавой атаке в Лондоне
19:00
Как выделиться на праздники: 10 идей маникюра к Новому году 2020
18:30
Вся семья в сборе: Ким Кардашьян с детьми снялась в новом клипе мужа
18:07
Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино
17:40
В Лондоне на знаменитом мосту произошла стрельба: фото и видео с места
17:31
Очень необычно: экстравагантный образ Насти Каменских вызвал споры в сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский лишил боевого генерала должностей в СНБО: появилась его реакция

суббота, 30 ноября 2019, 09:01
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Зеркало недели".

Гарант вывел генерала из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, которую он возглавлял.

"Вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Сергея Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии. Освободить Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится в президентском указе №869/2019 от 29 ноября.

Этим же указом Зеленский признал утратившими силу указы и их положения, которыми Кривонос был введен в состав упомянутых комиссий. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сам Кривовос отреагировал на лишение должности на своей странице в Facebook.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписания указа", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 21 ноября президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины: им стал бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Сергей Андрущенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: