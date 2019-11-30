Зеленский лишил боевого генерала должностей в СНБО: появилась его реакция

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Зеркало недели".

Гарант вывел генерала из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, которую он возглавлял.

"Вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Сергея Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии. Освободить Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится в президентском указе №869/2019 от 29 ноября.

Этим же указом Зеленский признал утратившими силу указы и их положения, которыми Кривонос был введен в состав упомянутых комиссий. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сам Кривовос отреагировал на лишение должности на своей странице в Facebook.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписания указа", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 21 ноября президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины: им стал бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Сергей Андрущенко.