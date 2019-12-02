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Прослушка депутатов и закон о ГБР: чем займется Рада на этой неделе

понедельник, 02 декабря 2019, 16:47
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Со вторника, 3 декабря, депутаты Верховной рады рассмотрят несколько важных законопроектов, в частности речь идет об ограничении депутатской неприкосновенности и предоставлении права следователям ГПУ, которые занимались делами Майдана, перейти без конкурса в ГБР.

Об этом свидетельствует план работы парламента на 3-6 декабря, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Во вторник, 3 декабря, депутаты завершат рассмотрение законопроекта об урегулировании деятельности ГБР. Недавно профильный комитет рекомендовал Раде поддержать поправку, которая позволит следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, перейти в ГБР без конкурса.

Кроме того, в этот день Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о разрешении на прослушку нардепов, который должен окончательно отменить депутатскую неприкосновенность.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин раскрыл уловку депутатов "Слуги народа" по отмене депутатской неприкосновенности.

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